Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Die Digital Cooperation Organization (DCO) hat die erste Ausgabe des Digital Prosperity Report veröffentlicht, um einige der drängendsten Themen für die digitale Wirtschaftsentwicklung hervorzuheben und über DCO-Initiativen und -Programme zu berichten, die die DCO-Mitgliedsstaaten bei der Entwicklung ihrer eigenen digitalen Wirtschaft unterstützen.Die erste Ausgabe des Berichts enthält eine Einführung von Børge Brende, dem Präsidenten des Weltwirtschaftsforums (WEF), in der er über die vom WEF und von der DCO initiierte digitale FDI-Initiative zur Unterstützung von FDI in der digitalen Wirtschaft und die globale Erholung in FDI Post-COVID-19 spricht. Der Bericht enthält auch ein exklusives Interview mit HE Paula Ingabire, Ministerin für ICT und Innovation von Ruanda, in dem die Ministerin über die digitale Wirtschaftspolitik des Landes spricht, über die Rolle der ICT in der Entwicklung Ruandas, und wie die DCO-Mitgliedschaft Ruandas strategische Ziele im digitalen Bereich fördern wird.Weitere Merkmale sind die Diskussion der Kluft zwischen den Geschlechtern im Startup-Sektor oder die Untersuchung der Herausforderungen einer effektiven Datenschutzgesetzgebung für Endnutzer sowie ein Bericht über die neue digitale FDI-Initiative, die kürzlich vom DCO und dem Weltwirtschaftsforum ins Leben gerufen wurde. Der Bericht enthält auch Einblicke in kommende DCO-Aktivitäten, darunter die DCO Global Round Table Series, die STRIDE-Initiative zur Unterstützung digitaler Startups, den Digital Economy Maturity Index (DEMI) und das DCO Center of Excellence for Data Flows.Deemah AlYahya, DCO-Generalsekretär, sagte zur Veröffentlichung des Berichts: "Das DCO wurde gegründet, um digitalen Wohlstand für alle zu ermöglichen und unsere Mitgliedstaaten zu unterstützen, indem es den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Best Practices, Richtlinien und Strategien zur Beschleunigung ihrer digitalen Transformation ermöglicht, Unterstützung der Entwicklung einer inklusiven, florierenden und nachhaltigen nationalen digitalen Wirtschaft. Der Digital Prosperity Report ist ein wichtiger Teil dieser Verpflichtung zum Wissensaustausch, der die Aktivitäten der DCO und unserer Mitgliedstaaten hervorhebt. Der Bericht liefert Expertenkommentare von hochrangigen Akteuren und lenkt die Aufmerksamkeit wichtige Themen wie die Bekämpfung der Geschlechterungleichheit in der digitalen Wirtschaft und auf die Herausforderungen des Datenschutzes für Endnutzer. Diese erste Ausgabe des Berichts ist ein Muss für jeden, der sich über die neuesten Entwicklungen in der globalen digitalen Wirtschaft, insbesondere in den DCO-Mitgliedsstaaten, informieren möchte."Der DCO Digital Prosperity Report ist jetzt verfügbar: Digital Prosperity Report (dcoinsights.com) (https://www.dcoinsights.com/digital-prosperity-report/)