Beitrag von Gaby Kruse. Glaubt man einer Umfrage der CFin in Berlin, befanden sich im Jahr 2021 etwa 9.089 Tonnen Gold in deutschen Haushalten. Das beliebte Edelmetall liegt in den unterschiedlichsten Formen und Legierungen als Schmuck, Barren oder Münzen in Schränken oder gut gesichert in den heimischen Tresoren. Momentan hat Gold einen sehr hohen Wert. Sollte das aufbewahrte Gold durch die angekündigten Zinserhöhungen jetzt zu Geld gemacht werden?

Die angekündigten Zinserhöhungen können sich negativ auf den Goldpreis auswirken

Noch ist der Goldpreis auf einem recht hohen Niveau. Dies kann sich allerdings in der nächsten Zeit ändern. Die Zentralbanken haben aufgrund der steigenden Inflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...