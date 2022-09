Die Europäische Zentralbank (EZB) zieht in puncto Leitzinserhöhung gegenüber der amerikanischen Notenbank Fed nach und erhöht die Zinsen wie erwartet um 0,75 Prozentpunkte - so stark wie nie zuvor in der Geschichte der EZB. Änderungen bereits kommende WocheDer Einlagenzins, den Banken entrichten müssen, wenn sie Geld bei der Zentralbank parken wollen, steigt demnach auf 0,75%. Der landläufig als Leitzins bezeichnete Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte steigt zugleich auf 1,25%. Der dritte ...

