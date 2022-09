Das Elektroauto-Startup Lucid Motors braucht erneut Geld. CEO Peter Rawlinson will weitere acht Milliarden Dollar in den nächsten drei Jahren aufnehmen, um die Produktion auszubauen. Ist die Aktie nach dem Rücksetzer wieder eine Wette wert?Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, hat Lucid bei der SEC eine "Universal Shelf Registrierungserklärung" eingereicht. Damit kann Lucid bis zu 8 Milliarden Dollar an Kapital in einem oder mehreren Angeboten innerhalb von drei Jahren nach ...

