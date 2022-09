Boston (www.anleihencheck.de) - In einer historischen Entscheidung hat die EZB ihre Leitzinsen um 0,75 Prozent erhöht, die größte Anhebung, die die in Frankfurt ansässige Institution jemals vorgenommen hat, so Matteo Cominetta, Senior Economist beim Barings Investment Institute.Das Signal, das die EZB den Märkten habe geben wollen, sei laut und deutlich gewesen: Die Kontrolle der Inflation habe jetzt Priorität, die Vermeidung einer sich verschärfenden Rezession, die jeden Tag wahrscheinlicher werde, sei zweitrangig. ...

