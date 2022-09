Die aktuelle Situation mit einer anhaltend hohen Nachfrage sowie die weiter steigenden Öl- und Gaspreise spielen großen Öl-Konzernen wie BP natürlich voll in die Karten. Die Aktie läuft wie geschmiert und notiert so hoch wie zuletzt zum Jahreswechsel 2019 auf 2020. Für investierte Anleger und auch Neueinsteiger sind jetzt diese Marken von hoher Bedeutung.Die BP-Aktie läuft seit Oktober 2020 in einem starken und zugleich gesunden Aufwärtstrend weiter in die Höhe. Vom Tiefpunkt bei 2,11 Euro hat sich ...

