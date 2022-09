Die EZB hat die Zinsen kräftig angehoben. Und was nun? In der folgenden Videoanalyse schaue ich auf die großen Indizes. Wollen Sie meine Analysen im "Trade des Tages" erhalten? Dieses Angebot ist für Sie völlig kostenfrei! Melden Sie sich dafür einfach hier an. BORN-4-Trading - Trading-Ideen kostenfrei aufs Smartphone! Aktuelle Trading-News, Handelsideen und Trader-Know-how, Rüdiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...