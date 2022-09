Einwegkaffeekapseln sind besonders in Büros beliebt, aber eben nicht umweltfreundlich. Das Schweizer Startup Coffee B will Kapseln nun durch Kugeln ersetzen. Die kommen (fast) ganz ohne Umverpackung. Statt in Aluminium oder Zellstoff verpackt, könnt ihr beim Schweizer Anbieter Coffee B Kaffee in einer Algenhülle bekommen. Die sogenannten Coffee Balls bestehen aus gemahlenem und danach verpresstem Kaffee, der von einer aus Algen gewonnenen Hülle umschlossen ...

