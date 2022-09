Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0017767742 Betsson AB 08.09.2022 SE0018535684 Betsson AB 09.09.2022 Tausch 1:1

CA6657201084 Northern Shield Resources Inc. 08.09.2022 CA6657203064 Northern Shield Resources Inc. 09.09.2022 Tausch 5:1

BETSSON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de