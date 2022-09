Schwalbach am Taunus (ots) -Leichte Beach Waves, ein eleganter Sleek Look oder ein festlicher Half-Bun - beim Styling sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt! Your style, your rules! Doch häufiges Styling hat seinen Preis: Es kann die Haare strapazieren und schädigen. Schluss damit! Diesen Herbst bringt Pantene Pro-V seine ganze Pflegepower in eine neue Styling-Kollektion ein. Mit dem bewährtem Pro-V Komplex und nährenden Ölen sorgt sie für traumhafte Looks, die unsere PowerOfHair entfesseln. Die neue Styling-Kollektion besteht aus neun Produkten, das Highlight ist der Pantene Pro-V Miracle 5-in-1 Pre-Styler. Er dient als Basis für jedes Styling und ist zugleich ein richtiges Allround-Talent. Zwei nährende Mousses, eine Styling Creme, ein Textur Spray und drei Haarsprays sowie ein leichtes Finishing Oil Spray vervollständigen die Linie und verleihen ausdrucksstarke Looks mit wunderschön gepflegten Haaren. Alle Produkte sind ab September 2022 erhältlich.Jeden Tag einen Great Hair Day erleben - klingt zu schön, um wahr zu sein? Genau das hat sich Pantene Pro-V zur Mission gemacht! Denn es geht nicht nur darum, gut auszusehen. Great Hair Days können uns Selbstbewusstsein und Stärke verleihen, damit wir jeder Herausforderung gewachsen sind. Mit der neuen Styling-Kollektion kannst du deinen individuellen Style immer wieder neu erfinden. Denn die nährstoffreiche Pantene Pro-V Power sorgt dafür, dass die Haare nicht nur großartig aussehen, sondern auch wunderbar gepflegt bleiben. Egal ob klassisch-elegant oder wild und mutig, kreiere deinen einzigartigen Wow-Look und spüre die PowerOfHair.In drei Steps zu deinem Traumlook mit der neuen Pantene Pro-V Styling-KollektionStep 1: Schutz und VorbereitungReady for Prime Time - mit dem Miracle 5-in-1 Pre-StylerPrimer sind heutzutage nicht mehr aus unserer Make-up Routine wegzudenken. Warum gilt das nicht auch für unsere Haare? Von jetzt an ist der Pantene Pro-V Miracle 5-in-1 Pre-Styler die Basis für jedes Styling. Das leichte Pre-Styling Leave-in Spray enthält Pflegestoffe und ist mit einer nährenden Öl-Mischung aus Kokosnuss, Arganöl und Biotin angereichert. Für unser Haar gilt er als richtiger Allrounder: Der Pre-Styler bereitet die Haare, sodass sie sich flexibler formen lassen. Außerdem schützt er vor Styling- und Hitzeschäden, stärkt es und bringt Frizz bis zu 24 Stunden unter Kontrolle - selbst in Kombination mit anderen Produkten oder Styling-Tools. Für unbegrenzte Styles UND gesünder aussehendes Haar.Anwendung: Einfach auf das feuchte Haar sprühen, trockenföhnen und stylen oder kneten und an der Luft trocknen lassen. Als Basis ist der Pre-Styler mit allen anderen Stylingprodukten kombinierbar.Step 2: StylingLet's get crazy wavy - mit dem Perfect Waves Nährendes Mousse oder der Natural Styling CremeTraumhaft glänzende Wellen werden ganz easy mit den wavy Styling-Produkten kreiert! Unsere mit den bewährten Pro-V-Komplex und Arganöl angereicherten Formeln sorgen dafür, dass das Haar während des Stylings optimal gepflegt und genährt wird und außerdem vor Hitze geschützt bleibt. Da macht das Wellenreiten doppelt Spaß! Schwungvolle Waves wie vom Friseur werden nach dem Pre-Styler mit dem Perfect Waves Nährendes Mousse gezaubert. Gleichzeitig verleiht der Schaumfestiger einen atemberaubenden Glanz.Zu wild und dramatisch? Geschmeidige Wellen mit natürlicher Definition sind kein Problem für die Natural Waves Styling Creme. Mit diesem Must-have gelingt der Nude-Hair-Look mit sanftem Schwung und leichtem Halt. Diese reichhaltige Creme verleiht dem Haar Feuchtigkeit und bändigt Frizz. So wird jeder Tag zum Great Hair Day!Anwendung: Das Mousse gut schütteln und bei Bedarf auf das nasse oder trockene Haar auftragen. Die Styling Creme auf das feuchte oder trockene Haar auftragen.Pump up the Volume - mit dem Perfect Volume Nährendes Mousse oder dem Natural Volume Textur SprayFür mehr Fülle sorgen das Perfect Volume Mousse sowie das Natural Volume Textur Spray. Beide Produkte enthalten den Pro-V Komplex und sind mit Biotin angereichert. So vollbringen sie wahre Volumenwunder. Für alle mit glatten oder feinen Haaren, die auf eine voluminöse Mähne setzen, ist das Pantene Pro-V Perfect Volume Nährendes Mousse die beste Wahl. Dieser Schaumfestiger ist ein wahrer Volumen-Booster und lässt das Haar sichtbar dicker und voller aussehen.Natürliches Volumen kreiert dagegen das Natural Volume Textur Spray, das dem Haar mehr Griffigkeit und Textur schenkt. Das nährende Leave-in-Spray stärkt das Haar* und verleiht ihm in nur einer Anwendung mehr Volumen, ohne zu verkleben. Wir sind hin und weg von diesem natürlichen Lifting-Effekt.Anwendung: Das Perfect Volume Mousse gut schütteln und auf das nasse oder trockene Haare auftragen. Das Textur Spray auf das feuchte oder trockene Haar sprühen. Für noch mehr Volumen die Haare entgegengesetzt der Richtung trockenföhnen, in der sie liegen sollen. Das Textur Spray eignet sich ideal für einen trendigen Beach-Look.Step 3: Glanz und HaltLet it glow - mit dem Forever Glow Finishing OilNach dem Styling sorgt das Pantene Pro-V Forever Glow Finishing Oil für unwiderstehlichen Glanz. Das leichte Spray schützt das Haar vor täglichen Umwelteinflüssen wie UV-Strahlen und Feuchtigkeit ebenso gut wie vor der Entstehung von Spliss. Tanzen die Haare mal wieder aus der Reihe? Die in der Ölformulierung enthaltenden Pflegewirkstoffe zähmen unerwünschte, wild umherfliegende Babyhaare und das Haar fühlt sich 24 Stunden lang seidig glatt an. Ready für intensiv gepflegtes Haar und traumhafte Styles.Anwendung: Für ein glänzendes Finish auf das trockene Haar sprühen.Spray to stay - mit den Pantene Pro-V HaarspraysAtemberaubende Looks, die allen Anforderungen des Alltags standhalten? Für unterschiedliche Styles bietet die Kollektion gleich drei Haarsprays, angereichert mit Jojoba-Öl für flexiblen Halt, ultrastarken Halt oder lang anhaltendes Volumen. Die Pantene Pro-V Perfect Volume, Flexible Hold und Ultra Strong Hold Haarsprays schützen vor Feuchtigkeit und UV-Strahlen. Auch Frizz wird mithilfe der Haarsprays gebändigt, ohne zu verkleben. Stattdessen bieten die Multitalente zuverlässigen Halt - bis zu 24Stunden lang. PowerOfHair den ganzen Tag! Eleganter Sleek-Look? Kein Problem mit dem Flexible Hold Haarspray! Doch lieber ein Updo? Mit dem Ultra Strong Hold Haarspray bekommt auch dieser Look den nötigen Halt, und schwungvolle, voluminöse Wellen werden easy mit dem Perfect Volume Haarspray fixiert.Anwendung: Aus 25 - 30 cm Abstand gleichmäßig auf das gestylte Haar sprühen.* Stärke gegen Stylingschäden** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessendes Handels. Auf die individuellen Endverbraucher:innenpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. 