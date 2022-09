Seit dem März geht es mit Kanadas Leitzinsen kräftig aufwärts. Auf der Notenbanksitzung vom 26. Januar 2022 betrug der Leitzins noch 0,25 Prozent.Der erste zaghafte Schritt wurde mit 0,25 Prozent dann am 02. März 202 vorgenommen, danach kamen zwei Schritte zu jeweils 0,50 Prozent am 13. April und 01. Juni 2022 und noch der Megaschritt von 100 Basispunkten am 13. Juli 2022, der den Leitzins bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...