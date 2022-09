Der Leitindex schiesst 0,14 Prozent tiefer bei 10'790,32 Punkten, nachdem er zeitweise unter die Marke von 10'700 gefallen war.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach dem rekordhohen Zinsanstieg zur Inflationsbekämpfung in der Eurozone nur leicht im Minus geschlossen. Die oberste Währungshüterin Christine Lagarde hatte am Nachmittag unter anderem vor einer lange anhaltenden Inflation und einer schwachen Wirtschaftsentwicklung gewarnt, woraufhin sich die Märkte von ihrem bis dahin freundlichen Kurs...

