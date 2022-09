Halifax, Ns (ots/PRNewswire) -Das in Halifax ansässige Global Spatial Technology Solutions (GSTS), ein führender Anbieter von globalen maritimen Daten und Analysen, hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von insgesamt 4,1 Millionen Dollar abgeschlossen, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen, seine Wachstumsstrategie umzusetzen und sich auf eine Vergrößerung vorzubereiten. Für weitere Informationen siehe https://www.bdc.ca/en/about/mediaroom/news-releases.Die Mittel werden dazu verwendet, die Einführung der maritimen künstlichen Intelligenzplattform OCIANA von GSTS zu beschleunigen. GSTS hat OCIANATM in Zusammenarbeit mit verschiedenen Nutzergruppen aus dem Verteidigungs-, dem zivilen und dem kommerziellen Sektor entwickelt, um Informationen zur Entscheidungsfindung bereitzustellen und die Vorhersagbarkeit zu verbessern. Bis heute wurden über 14 Mio. $ in die Entwicklung und Validierung der Systemleistung investiert.OCIANATM sammelt und verarbeitet Daten von immer mehr Sensoren sowie von Kunden bereitgestellte Datensätze, um die Entscheidungsfindung in den Bereichen Seelogistik, Sicherheits- und Risikomanagement und Emissionsreduzierung zu unterstützen. OCIANATM ist eine hochgradig skalierbare und modulare Plattform, die in bestehende Systeme integriert oder als eigenständige Lösung eingesetzt werden kann. Es wird derzeit von Häfen, Terminals, Lotsenbehörden, Schifffahrtslinien sowie von Verteidigungs- und Zivilbehörden genutzt. OCIANA ist insofern einzigartig, als es für alle betrieblichen, geografischen und geschäftlichen oder operativen Merkmale konfiguriert werden kann und so eine beispiellose Optimierungsleistung bietet."Wir haben die Leistung von OCIANA in allen Marktsegmenten validiert und bereiten uns auf eine Erweiterung im Jahr 2023 vor", sagte Richard Kolacz, CEO von GSTS. "Das volle Potenzial unserer Plattform wird von den Kunden bei der Nutzung des Systems erkannt. Wir haben ein aggressives Wachstumsziel in Bezug auf den Marktanteil, das wir durch eine Kombination aus neuen Datenquellen, KI-gestützter Analytik und maritimem Fachwissen erreichen wollen."Die aktuelle Finanzierungsrunde wird insbesondere die Einstellung von Führungskräften zur Vervollständigung des Managementteams sowie von neuem Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing unterstützen. Das gesamte Finanzierungspaket soll GSTS auch für eine neue Kapitalerhöhung in naher Zukunft positionieren.Über Global Spatial Technology SolutionsGSTS ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz für den maritimen Bereich. Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, Leben, Energie und Umwelt zu retten und die logistische Belastbarkeit auf globaler Ebene durch den Einsatz innovativer Anwendungen auf der Grundlage neuer Datensätze und Analysen zu unterstützen. Unsere Lösungen ermöglichen verbesserte entscheidungsbasierte Operationen für zivile, kommerzielle, Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden und -industrien. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsts.ca.Global Spatial Technology Solutions Inc., Stephen Martins, GSTS, E-Mail: info@gsts.ca, Twitter: @gsts_infoOriginal-Content von: GLOBAL SPATIAL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. (GSTS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159058/5316838