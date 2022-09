Abu Dhabi (ots) -Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) werden mit einer hochrangigen Delegation unter der Leitung des Wirtschaftsministers der VAE, S.E. Abdulla Bin Touq Al Marri, an der Thessaloniki Internationalen Messe TIF 86 teilnehmen, die vom 10. bis 18. September 2022 in Griechenland stattfinden wird.Die VAE sind das Ehrenland der 86. Thessaloniki Internationalen Messe (TIF) in Griechenland und nehmen mit einer hochrangigen Delegation aus 60 staatlichen und privaten Einrichtungen teil.Die Delegation wird die wichtigsten wirtschaftlichen Entwicklungen des Landes, die neuesten technologiebezogenen Produkte der VAE und die neuen Wirtschaftssektoren des Landes vorstellen.Die Teilnahme der VAE an der TIF 86 steht im Zusammenhang mit dem Bestreben des Landes, in den nächsten neun Jahren ausländische Investitionen in Höhe von 150 Mrd. USD anzuziehen, um bis 2030 zu den zehn wichtigsten Investitionszielen weltweit zu gehören - insbesondere in den Sektoren der New Economy.Die Teilnahme der VAE an der TIF 86 zielt darauf ab, die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftskreisen in Griechenland, den Balkanländern und den europäischen Märkten zu fördern, um der wirtschaftlichen Entwicklung und den gegenseitigen Investitionen in den VAE und diesen Ländern Impulse zu verleihen. Die Teilnahme der VAE wird aufgrund der Stärke ihrer Delegation einen bleibenden Eindruck hinterlassen- Die VAE wollen eine erfolgreiche wissensbasierte Wirtschaft aufbauen und ein Gesundheitssystem von Weltklasse schaffen.- Die VAE investieren stark in die Schaffung eines weltweit führenden Rechtsrahmens für IT- und KI-Unternehmen und stellen eine Infrastruktur bereit, um das bestmögliche Ökosystem für Tech-Investitionen zu schaffen- Der pharmazeutische Markt der VAE bietet erhebliche Wachstumschancen für multinationale Arzneimittelhersteller.- Die Regierung der VAE hat sich zum Ziel gesetzt, den Beitrag der industriellen Fertigung zum BIP der VAE auf 25 Prozent mehr als zu verdoppeln.Langversion der Pressemitteilung unter: https://www.presseportal.de/nr/165110Pressekontakt:Rana Elshorbagyrana.elshorbagy@strategic.aeOriginal-Content von: The Thessaloniki International Fair (TIF), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165110/5316843