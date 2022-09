Der belgische Lösungsanbieter Abbove, ein aufstrebender Marktführer in der digitalen Transformation der Vermögensverwaltungsbranche, gibt seine Partnerschaft mit Puilaetco, der belgischen Niederlassung der Quintet Group, bekannt, um deren Private-Banking-Kunden digitale Vermögensplanungsdienste anzubieten. Mit der Möglichkeit, die Dienstleistungen auf bis zu sechs neue europäische Länder auszudehnen, darunter die Niederlande, Dänemark, Deutschland und Großbritannien, ist dies ein weiterer Schritt für das Unternehmen zur Verbreitung seiner Vermögensplanungsplattform, falls sich die Einführung des belgischen Pilotprojekts als erfolgreich erweist.

Derzeit haben über 25.000 Familien in Europa über ihre vertrauten Berater Zugang zur Plattform von Abbove erhalten. Ab heute werden die Kunden von Puilaetco, die die Technik unter dem Namen "Richer Life Plan" verwenden werden, zur Erweiterung dieser Benutzerbasis beitragen. Durch die Integration dieses Systems in ihr Angebot können die Berater der Bank ihren Kunden nun einen globalen Überblick über das gesamte Vermögen ihrer Familie geben sowie Simulationen zur Vermögensentwicklung und Nachlassorganisation erstellen und das alles auf einer digitalen, rund um die Uhr verfügbaren Plattform.

"Von Anfang an war klar, dass unsere Lösung und Vision voll und ganz mit den Ambitionen von Quintet harmonieren. Bei Abbove entwickeln wir eine Technologie, die Finanzinstituten über den gesamten Angebotszyklus ganzheitlicher Vermögensverwaltungsdienste hinweg hilft: Vom vollständigen Verständnis der globalen Aufstellung eines Kunden über die Bereitstellung der besten Lösungen auf der Grundlage seines persönlichen Bedarfs bis hin zur Sicherung eines digitalen und interaktiven Kundenerlebnisses. Nicht nur unsere Lösung als solche, sondern auch unser Bestreben, unsere Plattform international verfügbar zu machen, hat zu Quintet gepasst, das plant, die Lösung nach dieser ersten Bereitstellung in Belgien in seinem gesamten europäischen Netzwerk zu verteilen", sagte Guillaume Desclée, CEO und Mitgründer von Abbov.

Auch Ludivine Pilate, Country CEO von Puilaetco, äußert sich zur neuen Partnerschaft: "Mit Richer Life Plan treten wir dank einer umfassenden und innovativen technologischen Lösung in eine neue Ära der maßgeschneiderten Vermögensberatung ein. Das Tool entspricht perfekt unserem Wunsch, die Vertrauensbeziehung zwischen unseren Kunden und unseren Bankern zu stärken: sie teilen den gleichen Informationsstand, was eine unverzichtbare Grundlage für unsere Experten ist, um personalisierte Lösungen in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Investitions-, Kredit- oder Kunstberatung anzubieten."

Nach der Eröffnung für Banken in ganz Europa Anfang Juni ist dies die zweite Private-Banking-Partnerschaft, die Abbove innerhalb von drei Monaten bekannt gibt. Das System von Wealthtech wurde entwickelt, um internationalen Bankengruppen dabei zu helfen, ihre Vermögensdienstleistungen um eine digitale und globale Ebene zu erweitern, so dass sie Produktivität, Beratungsqualität und Benutzererfahrung verbessern können.

Über Abbove: Abbove SA ist ein belgisches WealthTech-Unternehmen, das eine kollaborative Vermögensplanungsplattform für Finanzberater und die von ihnen begleiteten Familien entwickelt. Die Technologie von Abbove hilft Finanzberatern, ihre Vermögensverwaltungsdienste zu digitalisieren, indem sie den Fluss interner Prozesse und das Kundenerlebnis der von ihnen betreuten Familien verbessert. Die Plattform wird derzeit von 900 Beratern an über 25.000 Familien in Europa verteilt. Besuchen Sie www.abbove.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Puilaetco: Mit fast 200 hochqualifizierten Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von rund zehn Milliarden Euro ist Puilaetco, ein Zweigbetrieb der Quintet Private Bank (Europe) S.A. und ein belgischer Vermögensverwalter (gegründet 1868), der seinen Kunden einen personalisierten Ansatz bietet, der sowohl innovativ als auch traditionell ist. Als vertrauenswürdiger Partner bietet die Bank seit fünf Generationen effiziente, personalisierte und verantwortungsbewusste Lösungen an. Dieser Service umfasst Vermögensverwaltung, Finanz- und Nachlassplanung, Darlehen und die Verwaltung von Kunstgegenständen.

