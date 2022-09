Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf diesen Link abrufen.

Mit dem Erscheinen einer neuen iPhone-Serie kommen auch eine ganze Reihe neuer Hüllen auf den Markt. Bei der Fülle an Farben und Styles kann die Wahl der richtigen Hülle sehr schwer fallen. Warum wählen Sie nicht eine Hülle eines Herstellers, der schon seit dem ersten iPhone Hüllen entwickelt?



Falls Sie noch nichts von elago gehört haben: Es handelt sich um ein etabliertes Designunternehmen, das seit 2002 von San Diego, Kalifornien, aus operiert. Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge von Grund auf neu zu entwerfen, die nützlich und schön sind. Die Designer von elago sind angehalten, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne benutzen würden. Dies macht sie zuversichtlich, dass sich die Kunden in das jeweilige Produkt verlieben werden, sobald sie es in ihren Händen halten.

Schon seit Jahren gehören die Silikonhüllen von elago zu den Top 100 auf Amazon. Die Silikonhülle gibt es sowohl in einer einfachen als auch in einer magnetischen Ausführung - die magnetische Ausführung ist mit MagSafe kompatibel. Beide Hüllen sind aus Flüssigsilikon gefertigt, um eine hervorragende Griffigkeit und eine angenehme Haptik zu gewährleisten. Jahr für Jahr hat elago die Silikonhüllen verbessert, um sie noch besser und langlebiger zu machen - und um sicherzustellen, dass Sie das Beste für Ihr Geld bekommen. Sie erhalten die gleiche Qualität wie bei Apple-Hüllen, aber zum halben Preis.

Silikonhülle

elago.com: https://bit.ly/3D9qOYO

Amazon.de: https://amzn.to/3qkrYch

Magnetische Silikonhülle

elago.com: https://bit.ly/3Bo2TUs

Amazon.de: https://amzn.to/3D6jTzN

Wenn Sie schon länger Fan von elago sind, erinnern Sie sich vielleicht noch an die Glide-Hülle aus der Zeit des iPhone 5. elago war weltweit der erste Hersteller, der 2012 mit der Glide-Hülle eine zweifarbige Hülle einführte. Zum ersten Mal konnte eine Handyhülle farblich auf die Kleidung oder die Farben der Lieblingssportmannschaft abgestimmt werden. Im Jahr 2021 überarbeitete elago sein klassisches Design, das die Branche für immer verändert hat. Die verbesserte Glide-Hülle ist dem zweifarbigen Design treu geblieben und hat alle klassischen Designelemente wieder aufgenommen, jedoch wurden die Materialien verändert, um den Fallschutz und die Haltbarkeit zu verbessern. Sogar der Kamerarahmen wurde mit einem Farbtupfer versehen, um ihn noch stylischer zu machen.

Glide-Hülle

elago.com: https://bit.ly/3RHyfud

Amazon.de: https://amzn.to/3B0dMdk

Suchen Sie etwas zum Schutz? elago hat für Sie die neue Armor-Hülle entwickelt. Diese schlanke, in den USA nach Militärstandards sturzgeprüfte Hülle schützt Ihr Handy vor alltäglichen Missgeschicken und ist perfekt für den Immer-dabei-Lifestyle. Elago hat diese Hülle so schlank wie möglich gestaltet, ohne dabei den Schutz zu beeinträchtigen. Ein dezentes Karbonfasermuster an den Seiten unterstreicht den robusten Look.

Armor-Hülle

elago.com: https://bit.ly/3erpshQ

Amazon.de: https://amzn.to/3KVIQQ3

Wenn die Armor-Hülle nicht Ihrem Stil entspricht, Sie aber trotzdem etwas Schützendes brauchen, könnte die brandneue Buckler-Hülle von elago richtig sein. Die Hülle ist nach einem mittelalterlichen Faustschild benannt, da sie einen starken Schutz bietet. Der Schutz wurde durch Falltests nach Militärstandards in den USA nachgewiesen. Eine abnehmbare Schicht aus hartem Polycarbonat dient als Schutzschild - die Schicht ist abnehmbar, um den Fallschutz und die Stoßdämpfung zu verbessern. Die Hülle, die das Telefon umgibt, besteht aus stoßabsorbierendem thermoplastischem Polyurethan mit zusätzlichen Stoßdämpfern an den Ecken. Mit der Kombination all dieser Elemente hebt elago das Design von Schutzhüllen auf ein neues Level.

Buckler-Hülle

elago.com: https://bit.ly/3D0lWVY

Amazon.de: https://amzn.to/3BvRMsF

elago mischt in seinen Hüllen schon seit Jahren Materialien, um von den unterschiedlichen Vorteilen der einzelnen Werkstoffe zu profitieren. Die Dual-Hülle ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Stellen Sie sich eine schlanke, durchsichtige Hülle vor, aber mit verstärktem Schutz. Durch die Kombination von widerstandsfähigem Polycarbonat und stoßfestem thermoplastischem Polyurethan erhalten wir eine Schutzhülle, die das iPhone-Design durchscheinen lässt. Zur Reduzierung der Vergilbung, die bei den meisten Hüllen mit der Zeit auftritt, wurde UV-beständiges Harz verwendet. Wie alle Schutzhüllen von elago wurde auch die Dual-Hülle in den USA militärischen Falltests unterzogen.

Dual-Hülle

elago.com: https://bit.ly/3Bo302k

Amazon.de: https://amzn.to/3RrRmsz

Sie möchten die Dual-Hülle, aber ohne den ganzen Schutz? Dann brauchen Sie die Hybrid Clear-Hülle von elago. Die Hybrid Clear-Hülle ist seit Jahren ein fester Bestandteil des elago-Sortiments, weil sie bei den elago-Fans so beliebt ist! Diese Hülle aus strapazierfähigem Polycarbonat und stoßfestem thermoplastischem Polyurethan bietet Ihrem Handy einen hervorragenden Schutz im Alltag - unter anderem vor Schmutz, Staub, Ölen und bei einem Fall. Manchmal ist das Einfache am besten, besonders bei der Hybrid Clear-Hülle von elago, die das ursprüngliche iPhone-Design durchscheinen lässt.

Hybrid Clear-Hülle

elago.com: https://bit.ly/3eurIou

Amazon.de: https://amzn.to/3RrV3i6

Seien wir ehrlich - auf dem Markt gibt es heute eine Menge transparenter Hüllen. Trotz der großen Anzahl stechen nicht viele heraus, da sie alle das gleiche Design haben, aber die Urban Clear-Hülle von elago ist anders. Ein einzigartiges Wellenmuster auf der Innenseite der Hülle lässt das Originaldesign des iPhones durchscheinen, aber mit einem besonderen Effekt! Aufgrund der Wellen kann das Licht in verschiedenen Winkeln auftreffen und erzeugt so ein einzigartiges Leuchten. Neben dem Standardschutz, den die Hüllen bieten, wurde UV-beständiges Harz verwendet, um die Vergilbung zu reduzieren, die bei transparenten Hüllen mit der Zeit auftritt. Heben Sie sich mit der Urban Clear-Hülle von elago von der Masse ab.

Urban Clear-Hülle

elago.com: https://bit.ly/3RrAFxA

Amazon.de: https://amzn.to/3KXShPi

Zu guter Letzt sollte auch die einzigartige Pebble-Hülle von elago nicht übersehen werden. Die Außenseite der Hülle ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, für die echte Kieselsteine verwendet wurden. Sie haben richtig gelesen - es gibt eine Hülle, die aus echten Steinen hergestellt wurde! Das Innere der Hülle wurde mit einer stoßdämpfenden Polsterung versehen, um das Gerät vor alltäglichen Missgeschicken zu schützen. Zusätzlicher Schutz für Kamera und Bildschirm mit komfortabler Griffigkeit macht diese Hülle unentbehrlich für den täglichen Gebrauch.

Pebble-Hülle

elago.com: https://bit.ly/3qj7AbF

Amazon.de: https://amzn.to/3B0egQG

