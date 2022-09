Eine Ära geht zu Ende: Queen Elizabeth II. ist gestorben, sie wurde 96 Jahre alt. Die letzten Stunden verbrachte sie auf ihrer Sommerresidenz.London - Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland, wie der Palast mitteilte. Die vier Kinder der Königin - Prinzessin Anne, die Prinzen Andrew, Charles und Edward - waren zuvor an die Seite der Königin auf Schloss Balmoral gereist. Ihr Sohn Charles ist nun König. Elizabeth hatte den Thron...

