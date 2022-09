Im Alter von 96 Jahren ist Queen Elizabeth II. auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben.Offiziell ist Charles von dem Moment an, an dem seine Mutter starb, der neue König des Vereinigten Königreichs. Die offizielle Proklamation wird jedoch erst am morgigen Freitag erfolgen.Noch am Dienstag hatte Elisabeth II. das Rücktrittsgesuch von Boris Johnson angenommen und kurz darauf Liz Truss zur neuen Premierministerin ernannt. Gesten jedoch musste sei ihre Teilnahme an einer Videokonferenz aus gesundheitlichen Gründen absagen ...

