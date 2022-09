Zwei separate Analysen 1, 2 , die auf dem Migraine Trust International Symposium (MTIS) vorgestellt wurden, belegen die Wirksamkeit von AJOVY? (Fremanezumab) zur Behandlung von Migräne bei Patienten mit Migräne und komorbider Depression

Depressionen und Angstzustände sind häufige Begleiterkrankungen, unter denen etwa die Hälfte aller Migränepatienten leidet 3, 4 und die mit mehr Schmerzen, Einschränkungen und einer geringeren Lebensqualität einhergehen 1, 2

AJOVY? (Fremanezumab) hat sich bei einer Reihe von Patienten, darunter auch bei Patienten mit Depressionen und Angstzuständen, als wirksames Medikament zur vorbeugenden Migränebehandlung erwiesen5, 6, 7

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. meldet Ergebnisse zweier Studien1, 2, die auf dem Migraine Trust International Symposium (MTIS) in London vorgestellt wurden und die die Wirksamkeit von AJOVY? (Fremanezumab) bei Migränepatienten belegen, die auch unter Depressionen oder Angstzuständen leiden. AJOVY? (Fremanezumab) ist für die Vorbeugung von Migräne bei Erwachsenen indiziert, die mindestens an vier Tagen pro Monat an Migräne leiden.8

In beiden Studien zeigte die vierteljährliche und monatliche Gabe von Fremanezumab eine Wirksamkeit zur Reduktion der monatlichen Migräneanfälle um mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Placebo.1, 2 Dabei handelt es sich um ein wichtiges Ergebnis, da psychiatrische Störungen eine häufige Begleiterkrankung bei Migränepatienten sind. Populationsbasierte Stichproben von Migränepatienten belegen, dass bis zu 47 Prozent der Patienten an einer komorbiden Depression und bis zu 58 Prozent an einer komorbiden Angststörung leiden4, wobei viele Patienten beide psychiatrische Störungen aufweisen.

Die erste Studie1 zu dieser Patientenkohorte wurde von Dr. med. Richard Lipton von der Abteilung für Neurologie, Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften am Albert Einstein College of Medicine in New York City geleitet. Bei dieser Studie handelt es sich um eine Analyse gepoolter Daten aus den beiden früheren sechsmonatigen Studien HALO und FOCUS. In der neuen Studie, die auf dem MTIS vorgestellt wird, soll die Wirksamkeit einer vierteljährlichen bzw. monatlichen Gabe von Fremanezumab im Vergleich zum Placebo bei Patienten mit Migräne und mit mindestens einer psychiatrischen Begleiterkrankung untersucht werden.1

Die Ergebnisse nach drei Monaten zeigten, dass 32 Prozent der Patienten bei vierteljährlicher Anwendung von Fremanezumab (n 61) und 36 Prozent der Patienten bei monatlicher Anwendung von Fremanezumab (n 75) eine Reduktion der monatlichen Migränetage (MMD) um 50 Prozent erreichten, im Vergleich zu 19 Prozent der Patienten, die ein Placebo erhielten (n 42). Dieser Anteil stieg nach der Fortsetzung der Behandlung oder der Umstellung auf Fremanezumab nach sechs Monaten.1

Bei der zweiten Studie2 handelt es sich um eine Subanalyse von Patienten aus der doppelblinden, placebokontrollierten Phase-3b-Studie FOCUS, die unter der Leitung von Patricia Pozo-Rosich am Universitätsklinikum Vall d'Hebron und am Forschungsinstitut Vall d'Hebron in Barcelona stand. Im Rahmen der FOCUS-Studie sollte die Wirksamkeit von vierteljährlich oder monatlich verabreichtem Fremanezumab bei Patienten mit chronischer oder episodischer Migräne untersucht werden, die zuvor auf zwei bis vier Klassen von Medikamenten zur vorbeugenden Migränebehandlung unzureichend angesprochen hatten. Die Subanalyse untersuchte die Wirksamkeit der Behandlung bei einer Untergruppe von Migränepatienten, die an einer komorbiden Depression litten.2

Sowohl bei der vierteljährlichen als auch bei der monatlichen Anwendung von Fremanezumab wurde im Vergleich zum Placebo eine Reduktion der monatlichen Migränetage und der monatlichen Kopfschmerztage festgestellt. Auch bei den depressiven Symptomen, welche die Patienten anhand eines PHQ-9-Fragebogens angegeben haben, wurden Unterschiede beobachtet. Der Fragebogen ist ein kurzes Selbstauskunftsinstrument, das anerkannte Depressionskriterien und weitere depressive Symptome umfasst9. Dies deutet darauf hin, dass eine wirksame Behandlung der Migräne auch depressive Symptome bei Patienten mit dieser Begleiterkrankung positiv beeinflussen kann.

Dr. med. Richard Lipton äußerte sich zu den Ergebnissen seiner Studie wie folgt: "Mediziner messen den Auswirkungen, die Begleiterkrankungen bei der Behandlung von Migränepatienten haben können, zunehmende Bedeutung bei. Ich denke, dass wir künftig stärker individualisierte Behandlungsentscheidungen treffen müssen, die auf das Profil des jeweiligen Patienten und auf dessen Komorbiditäten zugeschnitten sind. Da Depressionen und Angstzustände häufig mit Migräne verbunden sind, ist es sehr wichtig, dass die Medikamente, die bei Migränepatienten mit diesen speziellen Begleiterkrankungen angewendet werden, nachweislich wirksam und sicher sind."

Beim MTIS-Symposium wurden auch Einzelheiten zum Stand der Teilnahme an der UNITE-Studie bekannt gegeben.10 Die 28-wöchige Studie, die unter der Leitung von Dr. med. Richard Lipton steht und mit Unterstützung von Teva durchgeführt wird, wird die Wirksamkeit und Sicherheit von Fremanezumab bei erwachsenen Patienten mit chronischer und episodischer Migräne und einer schweren depressiven Störung untersuchen.

Dr. Lipton äußerte sich folgendermaßen zur Studie: "Wir sind erfreut, dass sich bisher insgesamt237 Patienten für die Teilnahme an der UNITE-Studie entschieden haben. Von diesen stammen 19 Prozent aus den USA, 61 Prozent aus Europa und 20 Prozent aus anderen Regionen der Welt. Die Beurteilung der Wirksamkeit von Fremanezumab bei Patienten mit Migräne und einer schweren depressiven Störung wird dazu beitragen, bessere Behandlungsentscheidungen treffen und die Versorgung dieser wichtigen Patientengruppe verbessern zu können. Wir freuen uns darauf, zu gegebener Zeit die Studienergebnisse zu veröffentlichen."

Dr. Dieter Schultewolter, Vice President of Global Medical Affairs Neuroscience von Teva, kommentierte dies wie folgt: "Bei Teva ist man fest entschlossen, die Rolle von Fremanezumab bei der Behandlung des gesamten Spektrums von Migränepatienten weiter zu untersuchen, auch bei denjenigen Migränepatienten, die unter komorbiden Depressionen und Angstzuständen leiden. Wir sehen dies als einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem dringend benötigten personalisierten Behandlungskonzept für die Menschen, die in Zukunft an Migräne leiden werden."

Über AJOVY? (Fremanezumab-vfrm) Injektion

AJOVY (Fremanezumab) ist indiziert zur Migräneprophylaxe bei Erwachsenen mit mindestens vier Migränetagen pro Monat. AJOVY ist als 225 mg/1,5 ml Einzeldosis-Injektion in einer vorgefüllten Spritze oder in einigen Ländern in einem vorgefüllten Pen erhältlich. Es sind zwei Dosierungsmöglichkeiten verfügbar: 225 mg einmal monatlich als subkutane Injektion (monatliche Dosierung) oder 675 mg alle drei Monate (vierteljährliche Dosierung), die in Form von drei subkutanen Injektionen verabreicht werden. AJOVY kann entweder von einer medizinischen Fachkraft oder zu Hause vom Patienten selbst oder einer Pflegeperson verabreicht werden. Zu Beginn der Behandlung ist keine Anfangsdosis notwendig. AJOVY? Eine EU-konforme Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SmPC) finden Sie hier.

?Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Nebenwirkungen sollten gemeldet werden. Meldeformulare und Informationen finden Sie unter www.hpra.ie. Nebenwirkungen sollten auch Teva UK Limited gemeldet werden, und zwar unter der Telefonnummer +44 (0) 207 540 7117 bzw. unter medinfo@tevauk.com

