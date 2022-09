Liaocheng, China (ots/PRNewswire) -Während die Chinesen weltweit das bevorstehende Mittherbstfest am 10. September feiern, das Glück und Wiedervereinigung symbolisiert, überbringt das Amt für Auswärtige Angelegenheiten der Volksregierung von Liaocheng eine Grußbotschaft an die im Ausland lebenden Menschen aus der Stadt Liaocheng. Der vollständige Text lautet wie folgt:Botschaft zum Mittherbstfest an die Menschen aus Liaocheng in ÜberseeAn meine Liaochenger Landsleute im Ausland,Der endlose Himmel kann die Leidenschaft der Menschen für ihre Heimatstadt nicht dämpfen. Anlässlich des Mittherbstfestes übermittelt das Amt für Auswärtige Angelegenheiten der Volksregierung von Liaocheng den Familienangehörigen und Freunden von Menschen aus Liaocheng, die im Ausland leben, studieren und arbeiten, sowie den Handelskammern und Verbänden von Liaocheng im Ausland Grüße und beste Wünsche.Im Laufe der Jahre haben Sie, die Menschen aus Liaocheng, die überall auf der Welt leben, eine aktive Rolle bei der Förderung des Wirtschafts-, Handels- und Kulturaustauschs zwischen China und anderen Ländern und Regionen gespielt. Sie haben Ihrer Heimatstadt Liaocheng das Gefühl von Stolz und Anerkennung gegeben. Dies wäre nicht möglich gewesen ohne Ihr Engagement für die Wahrung der guten Traditionen der chinesischen Nation, Ihren Patriotismus und Ihre Liebe zu Ihrer Heimatstadt sowie Ihre harte Arbeit und Ihren Unternehmergeist.Liaocheng ist dabei, den großen Plan des 14. Liaochenger Stadtparteitags in eine erfolgversprechende Realität zu verwandeln. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie durch die Nutzung Ihrer Stärken als Brücke zwischen China und dem Rest der Welt und durch die Bündelung von Wissen und Anstrengungen - sowohl von Einzelpersonen als auch von Organisationen - weiterhin über die Entwicklung von Liaocheng auf dem Laufenden bleiben, sie unterstützen und sich an ihr beteiligen und zu ihrem allgemeinen Fortschritt beitragen."Grüne Hügel tauchen in die selben Wolken und den selben Regen. Der selbe Mond beleuchtet die Städte, egal wie weit sie entfernt sein mögen." Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Mittherbstfest, viel Gesundheit, Frieden und Wohlstand! Wir laden Sie herzlich ein, Liaocheng regelmäßig zu besuchen, um sich auszutauschen und eine für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit aufzubauen. Kontaktieren Sie uns unter lcswsb@lc.shandong.cn, wenn Sie sich über Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit austauschen möchten.Bildanhänge Links:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=428908Bildunterschrift: Guangyue-Turm und Riesenrad bei NachtLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=428909Bildunterschrift: Water City Pearl Grand Theater am Dongchang-SeeLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=428910Bildunterschrift: Die Stadthalle von Shanxi-ShaanxiFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1894430/1_Tower_and_Ferris_Wheel.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1894431/2_Theater.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1894429/3_Hall.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1894429/3_Hall.jpg)Pressekontakt:Frau Zhang,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Foreign Affairs Office of the People's Government of Liaocheng, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165113/5316869