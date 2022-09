Peking (ots/PRNewswire) -- Chinesisch-europäisches Umwelt- und Klimaforum in Qingdao wird 2023 in der Qingdao West Coast New Area stattfinden- Die Unterzeichnung von 5 chinesisch-europäischen Kooperationsprojekten im Umweltbereich ist ein vielversprechendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen China und der EU im Bereich der nachhaltigen ländlichen EntwicklungDas China-Europa-Forum für nachhaltige Entwicklung in Qingdao und das Internationale Gesundheits- und Umweltforum 2022 fanden am 5. September im China National Convention Center in Peking statt. Das Forum steht unter dem Motto "PROMOTING GREEN COOPERATION FOR A WIN-WIN FUTURE" und zielt darauf ab, die praktische Zusammenarbeit zwischen China und Europa in den Bereichen Umwelt und Klima weiter zu vertiefen, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, die grüne Zusammenarbeit zu einem neuen Motor einer umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Europa zu machen und gleichzeitig den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und Europa in den Bereichen grüne Wirtschaft und grüne Finanzen zu stärken. Das Forum wurde gemeinsam von der Stadtverwaltung Qingdao, der International Health and Environment Industries Association (IHEIA), dem Verwaltungsausschuss der Qingdao West Coast New Area und der Qingdao Municipal Development and Reform Commission organisiert.Das Chinesisch-europäisches Umwelt- und Klimaforum in Qingdao wurde angekündigt und soll 2023 in der Qingdao West Coast New Area in einem gemischten Online- und Präsenzformat stattfinden. Das geplante Forum soll als kollaborative Plattform für grüne Wirtschaft und grüne Finanzen für die Entwicklung und Umsetzung einer umweltverantwortlichen Wirtschaft dienen, die durch einen gleichgesinnten Finanzansatz unterstützt wird. Die Veranstaltung wird eine Gruppe von Umwelt- und Klimaexperten und Think Tanks zusammenbringen und eine chinesisch-europäische Kooperationszone für die Umwelt- und Klimabranche schaffen. Unter der Leitung lokaler Regierungen und Denkfabriken wird das Forum neue Impulse für die Umwandlung alter Wachstumsfaktoren in neue sowie für die industrielle Umstrukturierung in Verbindung mit einer hochwertigen und umweltverträglichen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der West Coast New Area und der Stadt Qingdao geben. Die Bemühungen versprechen, Qingdao zu einem Modell für die Zusammenarbeit und die Entwicklung von umwelt- und klimabezogenen Industrien zu machen, an denen sowohl China als auch Europa beteiligt sind.Außerdem wurde bei der Eröffnungszeremonie das grüne Modell der chinesisch-europäischen Initiative zur Wiederbelebung des ländlichen Raums offiziell vorgestellt. Auf den reichhaltigen ökologischen, industriellen und kulturellen Ressourcen der Qingdao West Coast New Area aufbauend, wird das Projekt ein neues chinesisch-europäisches Kooperationsmodell für die Integration von Energiewende, industrieller Transformation, ökologischer Wiederherstellung und grüner Finanzierung bieten, um eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Industrie, Landwirtschaft, Kultur und Wassernutzung zu verwirklichen, und gleichzeitig als Demonstrationsprojekt für die Zusammenarbeit zwischen China und Europa bei der grünen Wiederbelebung ländlicher Gebiete dienen.Auf der Veranstaltung wurde ein Beirat für die Zusammenarbeit zwischen China und Europa bei der Entwicklung umwelt- und klimabezogener Industrien formell gegründet. Das Gremium setzt sich aus einigen der weltweit führenden Akademiker und Experten für Energie, Umwelt, Klima und Wirtschaft zusammen. Sie wird sowohl die akademische Forschung als auch die industrielle und nachhaltige Entwicklung des China-Europa-Umwelt- und Klimaforums in Qingdao, des Internationalen Innovationszentrums für nachhaltige Entwicklung und der Kooperationszone der chinesischen und europäischen Umwelt- und Klimaindustrie unterstützen.Während des Forums erzielten China und die EU produktive Kooperationsergebnisse. Die Qingdao West Coast New Area initiierte Kooperationsprojekte mit der IHEIA, der Chongwa (Macao) Financial Assets Exchange Co., Ltd. und der Shandong Future Group Co., Ltd. im Umweltbereich, während die Bank of Qingdao eine Kooperationsvereinbarung mit der International Finance Corporation (IFC) der Weltbank unterzeichnete, um gemeinsam eine umweltverträgliche und nachhaltige Finanzentwicklung zu fördern, was der umweltverträglichen Wirtschaftsentwicklung der Stadt einen starken Impuls verlieh. Darüber hinaus hielten Experten auf der Konferenz Grundsatzreden und nahmen an Rundtischgesprächen teil, bei denen sie über Kohlenstoffspitzenwerte und Kohlenstoffneutralität, grüne Entwicklung, grüne Finanzen und die Zusammenarbeit zwischen China und Europa in der grünen Industrie diskutierten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1894704/Image1.jpgPressekontakt:Qin Yike,yike.qin@iheia.euOriginal-Content von: International Health and Environment Industries Association (IHEIA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165116/5316894