ALAMEDA, Kalifornien, Sept. 09, 2022, ein Anbieter von Software zur API-Transformation, verkündete heute eine erhebliches Wachstum in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres. Als einer der führenden Anbieter von Integrationsplattformen als Service (iPaaS) erfuhr Jitterbit eine große Nachfrage nach seinen Lösungen, die einen entscheidenden Beitrag zur Hyperautomatisierung leisten. Um diese Nachfrage zu bedienen, tätigte das Unternehmen mehrere Übernahmen, erweiterte sein weltweites Partnernetzwerk und entwickelte einzigartige, neue Technologien, die die Entwicklung von Low-Code-Apps nahtlos mit Integrationstechnologien verbinden.



Globale Reichweite, moderne Technologien

Jitterbit erweiterte seine globale Reichweite und Technologieangebote mit den Übernahmen von Wevo in Brasilien, eBridge Connections in Kanada und PrimeApps in der Türkei. Zudem gelang die Integration der Mitarbeiter und Technologien in Rekordzeit.

Wevo hat die Reichweite von Jitterbit in Lateinamerika schnell vergrößert. Dadurch wurden mehr als 130 neue Unternehmenskunden und mehr als 20 regionale Technologiepartner gewonnen, die mehr als 200 Endpunkte und Konnektoren zu Anwendungen und Diensten wie MercadoLibre, PicPay, VTEX und Zenvia bereitstellen, um Jitterbits Kunden bei der nahtlosen Abwicklung ihrer grenzüberschreitenden Geschäfte zu unterstützen.

eBridge Connections ermöglicht Jitterbit die Bereitstellung der fortschrittlichsten iPaaS-Plattform auf dem Markt mit E-Commerce- und Business-to-Business (B2B)-Integrationsfunktionen, die Kunden dabei unterstützen, ihre digitale Transformationen zu beschleunigen und massive Zeiteinsparungen zu erzielen, um Unternehmen eine umfassende Rundumsicht auf Kunden zu ermöglichen. Die Übernahmen ermöglichten Jitterbit zudem eine nahtlose Integration mit Einzelhandelsgeschäften, z. B. Best Buy, Costco, Kroger, Lowe's, Target, The Home Depot und Walmart, die den elektronischen Datenaustausch (EDI) für Transaktionen mit Partnern nutzen.

Mit der Übernahme von PrimeApps, einem innovativen Anbieter von Low-Code-Applikationsplattformen (LCAP), erweiterte Jitterbit die Möglichkeiten seiner Harmony-Plattform und brachte App Builder (https://www.jitterbit.com/press-release/jitterbit-expands-capabilities-of-harmony-integration-platform-with-app-builder/) auf den Markt, ein Low-Code-Applikationsentwicklungstool, das die Integration nutzt, um Unternehmen bei der raschen Erstellung, Bereitstellung und Wartung von web- und mobilbasierten Anwendungen zur Unterstützung ihrer Geschäfte zu helfen. Die Ergänzung der Harmony-Plattform durch App Builder führt zu einer Reihe von Vorteilen, einschließlich der Workflow-Hyperautomatisierung, die es Unternehmen ermöglicht, Prozesse von Anfang bis Ende zu automatisieren und die Produktivität zu steigern, indem die Anzahl der Prozess-Touchpoints um bis zu 90 % reduziert wird. Jitterbit bietet eine einheitliche Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Integrationen mit dem iPaaS des Unternehmens zu erstellen, diese Integrationen über eine Programmierschnittstelle (API) mit dem API Manager von Jitterbit zu veröffentlichen und dann Anwendungen mit LCAP zu erstellen.



Innerhalb der Harmony-Plattform hat Jitterbit auch Jitterbit Cloud Studio und den No-Code Connector Builder verbessert. In Cloud Studio ist das Unternehmen auf Tausende von Nutzern angewachsen, die erfolgreich auf eine Cloud-native, browserbasierte Integrationsdesign-Plattform umgestiegen sind. Die Jitterbit-Konnektoren haben sich verdoppelt, wobei in der ersten Hälfte des Jahres 2022 über 30 % mehr Konnektoren hinzukamen. Nahezu die gesamte Installationsbasis des Unternehmens arbeitet heute mit Cloud Studio.

Erfolg bei Kunden und Partnern

Jitterbit baute seine umfangreiche Kundenbasis aus, die von globalen Unternehmen bis hin zu kleinen und mittleren Betrieben und Unternehmen reicht, gewann neue Kunden hinzu und baute bestehende Beziehungen zu Unternehmen aus. Hier seien CancerLinQ, FedEx, Fujifilm, Nestlé, Pfizer, University of Pittsburgh, WEX und Wiley genannt. Jitterbit hat seine Kundensupportteams gegenüber dem Vorjahr um 185 % erweitert, eine Bruttokundenbindung von fast 90 % und eine Nettokundenbindung von 105 % erreicht und damit seinen langjährigen Ruf für exzellenten Kundenservice unter Beweis gestellt.

Jitterbit hat in der ersten Jahreshälfte die Zahl der Partnerschaften mit weltweit führenden Anbietern verschiedener Kategorien erhöht und konnte fast 50 neue Partner gewinnen. Die indirekten jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (ARR) und die Geschäftsabschlüsse der neuen und erweiterten Partner des Unternehmens stiegen um 93 % bzw. 94 %. Jitterbits Geschäft mit Partnerempfehlungen wuchs gegenüber dem Vorjahr um 117 %.

Führungskräfte und Neueinstellungen

Jitterbit ernannte Avner Alkhas zum Chief Financial Officer, Jeremy Parker zum Chief Operating Officer und Colin Lillywhite zum Managing Director des Asien-Pazifikraums (APAC), um neue Wachstumsmöglichkeiten und Marktanteile zu erschließen. In den letzten Monaten ist Jitterbit auf 500 Mitarbeiter angewachsen und hat damit seine Mitarbeiterzahl fast verdoppelt.

"Unser Portfolio strategischer Übernahmen hat zu einer erheblichen Erweiterung der Mitarbeiterzahl, einer globalen Expansion und technologischen Fortschritten geführt, die uns geholfen haben, den Mitbewerb weit hinter uns zu lassen", sagte George Gallegos, CEO von Jitterbit. "Mit Blick auf die nächsten zwei Quartale sind wir gut aufgestellt, um zu skalieren, da wir weiterhin die wichtigsten Integrationen und Verbindungen bereitstellen, um die Kundennachfrage in entscheidenden Bereichen wie Kundenerlebnis und E-Commerce zu erfüllen, unser Low-Code-Angebot App Builder auf mehr Kunden auszuweiten und die starke Nachfrage in wachstumsstarken globalen Regionen zu bedienen."

Anerkennung in der Branche

Die Dynamik von Jitterbit wurde auch durch mehrere Auszeichnungen unterstrichen, die das Unternehmen erhalten hat. Der Stevie 20th Annual American Business Awards zeichneten die Kundenserviceabteilung von Jitterbit als Silver Stevie Winner in der Kategorie Kundenserviceabteilung des Jahres aus. Die Kundenserviceabteilung von Jitterbit verbesserte die Bewertungen seiner Kundenzufriedenheit und übertraf seine Mitbewerber, gemessen am direkten Kundenfeedback und anhand der Branchenführer wie Gartner, Forrester und G2. Die Harmony-Plattform von Jitterbit wurde bei den 37th Annual CODiE Awards der Software & Information Industry Association (SIIA) als Finalist in der Kategorie "Best iPaaS" nominiert.

Jitterbit wurde als Goldmedaillengewinner und führendes Unternehmen im Bericht "2022 Data Integration and iPaaS Data Quadrant" von SoftwareReviews, einer Abteilung des IT-Forschungs- und Beratungsunternehmens Info-Tech Research Group, ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde außerdem von G2 in den Kategorien des Spring 2022 Grid Report für globale Enterprise-iPaaS auf Platz 1 gesetzt. Dies umfasst u. a. die Bewertungen beste Benutzerfreundlichkeit, beste Implementierbarkeit und beste Ergebnisse. In dem Bericht wurde Jitterbit als Nr. 1 für EDI-Beziehungen in der Kategorie für globale Unternehmen eingestuft.

