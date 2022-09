Peking (ots/PRNewswire) -Das chinesisch-europäische Qingdao-Forum für nachhaltige Entwicklung und das internationale Entwicklungsforum 2022 für die Gesundheits- und Umweltindustrie, das gemeinsam von der International Health and Environment Industries Association (IHEIA) und der Stadtverwaltung von Qingdao veranstaltet wurde, hat am 5. September erfolgreich stattgefunden und die Aufmerksamkeit von Regierungen und gesellschaftlichen Gruppen aus mehr als zehn europäischen Ländern auf sich gezogen, darunter Frankreich, Deutschland, Dänemark, Norwegen und Island.Auf dem Forum warben Sun Yonghong, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Stadtkomitees der KPCh Qingdao, Sekretär des Arbeitsausschusses der KPCh und des Bezirksausschusses der Qingdao West Coast New Area, und Zhu Kun, Ko-Vorsitzender der IHEIA, gemeinsam für das bevorstehende chinesisch-europäische Umwelt- und Klimaforum in Qingdao.Um die Partnerschaft zwischen China und Europa für Klimaschutz weiter zu vertiefen und zu stärken sowie den Austausch und die Kommunikation, den gegenseitigen Nutzen und die Win-Win-Kooperation im Bereich Umwelt und Klima zugänglicher zu machen, freue sich die IHEIA darauf, gemeinsam mit der Stadtregierung von Qingdao die Beziehungen zwischen China und Europa im Bereich des Klimawandels zu stärken, betonte Zhu. Dies soll durch die Schaffung einer Plattform erreicht werden, die ein neues umweltfreundliches und nachhaltiges Entwicklungsmodell erforscht, das Finanzmittel, Fachkräfte, Technologie und Industrie für eine globale, sektorübergreifende Zusammenarbeit zusammenführt und Qingdao zu einem Vorbild für die Zusammenarbeit und die Entwicklung von umwelt- und klimabezogenen Industrien macht, an denen sowohl China als auch Europa beteiligt sind.Die Regierung der Qingdao West Coast New Area und die IHEIA planen, 2023 gemeinsam das chinesisch-europäische Umwelt- und Klimaforum in Qingdao zu veranstalten. Das ist Teil ihrer Vision einer grünen Zusammenarbeit für eine gemeinsame Zukunft, die auf dem Konsens der chinesischen und europäischen Staats- und Regierungschefs beruht, die Zusammenarbeit in den Bereichen Umwelt und Klima zu verstärken, und eine Reaktion auf den hochrangigen Dialog zur Schaffung eines Mechanismus, der die Zusammenarbeit effizienter macht.Das geplante Forum soll als kollaborative Plattform für grüne Wirtschaft und grüne Finanzen für die Entwicklung und Umsetzung einer umweltverantwortlichen Wirtschaft dienen, die durch einen entsprechenden Ansatz im Finanzbereich unterstützt wird. Unter der Leitung lokaler Regierungen und Denkfabriken wird die Plattform die oben genannten grünen und nachhaltigen Entwicklungsmodelle sowie die industrielle Umstrukturierung in Verbindung mit einer hochwertigen und umweltverträglichen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der West Coast New Area und der Stadt Qingdao näher untersuchen. Die Bemühungen versprechen, Qingdao zu einem Musterbeispiel für die Zusammenarbeit und die Entwicklung von umwelt- und klimabezogenen Industrien zu machen, an denen sowohl China als auch Europa beteiligt sind.Auf der Werbeveranstaltung sprach Sun auch die Entwicklungen in der Qingdao West Coast New Area an. Die Qingdao West Coast New Area, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung der Marinewirtschaft liegt, gehört zu den drei besten von 19 nationalen neuen Gebieten (so genannte "New Areas") und ist das viertstärkste der 100 besten Gebiete in China. Auf sie entfällt ein Drittel des Bruttoregionalprodukts von Qingdao, des Gesamtproduktionswerts der Industrien oberhalb der festgelegten Größe, der Anlageinvestitionen und des Außenhandels.In den letzten Jahren hat sich Qingdao West Coast New Area aktiv an den nationalen Plänen für Kohlenstoffspitzenwerte und Klimaneutralität beteiligt, mit dem Ziel, den ökologischen Wert einer grünen Umwelt auf innovative Weise zu erschließen, ökologische Ressourcen in ökologische Vermögenswerte, Kapital und Industrien umzuwandeln, den räumlichen Rahmen und die Industriestruktur schneller zu verbessern, um Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen, und eine grüne und kohlenstoffarme Produktions- und Lebensweise zu fördern. All diese Bemühungen haben die regionalen ökologischen und umweltpolitischen Steuerungsmöglichkeiten und umweltpolitischen Kompetenzen erheblich verbessert und die Qingdao West Coast New Area zu einem der ersten neuen Gebiete Chinas gemacht, das die Pilotbewertung für klimabezogene Investitionen und Finanzierung in China bestanden hat.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1894799/Image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1894800/Image2.jpgPressekontakt:Qin Yike yike.qin@iheia.euOriginal-Content von: International Health and Environment Industries Association (IHEIA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165116/5316902