FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zur Entscheidung der EZB

0,75 Prozentpunkte - der größte Zinsschritt in der 23-jährigen Geschichte der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Europäischen Währungsunion belegt den Ernst der Lage. Spätestens nach der Bekanntgabe der Rekord-Inflation von 9,1 Prozent in der Eurozone im August war dieser Schritt zu erwarten gewesen. Die EZB kämpft gegen die Inflation, aber auch gegen die besorgniserregend hohen Inflationserwartungen. (...) Die Gefahr einer Rezession steigt nicht nur, sie ist kaum noch abzuwenden. Dabei wagt die EZB einen nicht ungefährlichen Spagat. Sparer können zwar mit wieder steigenden Zinsen rechnen, auch wenn diese die Inflation bei weitem noch nicht ausgleichen werden, und die Rendite weiter real deutlich im Minus verharren wird. Andererseits steigen die Zinsen für Kredite weiter. Das trifft Verbraucher, und Unternehmen in einer kritischen Phase und befördert die Rezessionsgefahr weiter. Am Ende aber ist die EZB der Preisstabilität allein verpflichtet./yyzz/DP/zb