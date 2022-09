MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Habeck



Die Methode Habeck funktioniert nicht mehr. Den Luxus, dass der charmante Minister über ihre Probleme nur philosophiert, statt in der tiefsten Krise der Nachkriegszeit das Notwendige zu tun, wollen sich, bei allem deutschen Hang zur Romantik, Bürger und Betriebe nicht mehr leisten. Im Bundestag versuchte der grüne Minister den zuletzt angerichteten Schaden zu begrenzen, kündigte einen Rettungsschirm für Betriebe an. Der kostet viele weitere Milliarden aus der Steuerkasse, Geld, das nach grüner Lesart ja offenbar unbegrenzt vorhanden ist. Hilfen sind dringend nötig, ersetzen aber nicht die überfällige Korrektur der unbezahlbaren grünen Energiepolitik, die den gesamten Industriestandort Deutschland zu zerstören droht und die Regierung in den Abgrund zieht. Es ist ja nicht nur das Wortgeklingel eines überfordert wirkenden Ministers, das die Menschen nervt. Es ist schlimmer: Habeck und seine Grünen wollen mit grüner Ideologie gegen die Wirklichkeit anregieren. Damit können sie nur scheitern, und mit ihnen das Land./yyzz/DP/zb