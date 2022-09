DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERERHÖHUNGEN - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat zur Finanzierung der geplanten Entlastungen Steuererhöhungen für Topverdiener ins Spiel gebracht. "In den vergangenen zweieinhalb Jahren sind die hohen privaten Vermögen massiv gestiegen, während andere um ihre Existenz gekämpft haben", sagte Esken dem Handelsblatt. "Deshalb kann man mit Fug und Recht sagen: Sehr hohe Einkommen und sehr hohe Vermögen sollten einen noch größeren Beitrag leisten zur Finanzierung dessen, was notwendig ist." Esken wies zugleich darauf hin, dass es für Steuererhöhungen "momentan" keine Mehrheit gebe. (Handelsblatt)

ATOMKRAFT - In führenden Kreisen der Ampel-Koalition wird damit gerechnet, dass die deutschen Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus weiterlaufen werden und gar nicht erst in die Notreserve gehen. Demnach hält man es unter anderem im Bundeskanzleramt für wahrscheinlich, dass mindestens zwei der drei Meiler direkt bis zum Frühjahr 2023 in den Streckbetrieb gehen. Möglich sei auch ein Betrieb bis in den Sommer 2023 hinein. Die Entscheidung darüber werde aber erst im November oder Dezember und damit nach der niedersächsischen Landtagswahl am 9. Oktober fallen. Dann könne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen Streckbetrieb leichter in seiner Partei durchsetzen, verlautete aus Koalitionskreisen. (Bild)

ENERGIEKRISE - Mehrere Nachbarländer wollen derzeit keine Abkommen mit Deutschland über gegenseitige Gaslieferungen in Notsituationen abschließen. Das geht aus einem schriftlichen Bericht des Wirtschaftsministeriums für den Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie hervor. "Bis dato hat Deutschland mit Dänemark und Österreich ein Solidaritätsabkommen abgeschlossen", heißt es in dem Bericht. "Demgegenüber entziehen sich Belgien, Luxemburg, Niederlande sowie Polen den konstruktiven Verhandlungen und Abschlüssen der bilateralen Solidaritätsverträge mit uns." (Welt)

MARKTEINGRIFFE - Nach der Einigung in der Ampel-Koalition auf eine Abschöpfung der Zufallsgewinne bringt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert weitere Markteingriffe ins Spiel, etwa bei der Wasserversorgung und den Mieten. "Jetzt haben wir den Fuß in der Tür", sagte Kühnert in einem Interview mit dem Spiegel. Der Sozialdemokrat forderte, besonders Bereiche des Gemeinwohls vor den Gesetzen des Marktes und explodierenden Preisen zu schützen. "Nicht jeder muss eine Rolex besitzen, aber Strom und Wärme, Wasser, leistbarer Wohnraum, Gesundheitsversorgung und eine intakte Umwelt, das brauchen alle Menschen", sagte Kühnert. (Spiegel)

STROMMARKT - Marktexperten und Vertreter aus der Strombranche sehen noch Lücken in den bisher bekannt gewordenen Entwürfen für einen Eingriffen in den Strommarkt. Lion Hirth, Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin, sagte dem Handelsblatt: "Möglicherweise hat die Kommission ein massives Problem bisher einfach übersehen." Das Problem liegt darin, dass die Umsätze anhand der Spotmarktpreise berechnet und dann abgeschöpft werden sollen. In Deutschland wird der weitaus größte Stromanteil aber nicht auf dem Spotmarkt gehandelt, sondern über langfristige Verträge und Terminkontrakte. Anstatt übermäßige Zufallsgewinne abzuführen, würden Stromerzeuger und Händler hohe Summen abführen müssen, die sie nie eingenommen haben. (Handelsblatt)

WASSERREINIGUNG - Aufgrund der Energiekrise mangelt es Kläranlagen bundesweit an Mitteln zur Reinigung des Abwassers - mit womöglich fatalen Folgen für Flüsse. Chemieunternehmen können derzeit kaum noch Fällmittel liefern. Die Eisen- oder Aluminiumsalze binden bei der chemischen Wasserreinigung im Abwasser gelöste Phosphate und verhindern, dass diese mit dem gereinigten Abwasser in zu hohen Konzentrationen in Flüsse und Kanäle gelangen. Ganz ohne Fällmittel sind kommunale Kläranlagen gezwungen, Abwässer mit hohem Phosphatgehalt einzuleiten und Grenzwerte zu überschreiten. Eine entsprechende Erlaubnis haben die Umweltministerien in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern bereits auf den Weg gebracht. (Spiegel)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2022 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.