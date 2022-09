Wer kennt nicht Sprüche, dass man an der Börse nur sein Kapital verliert? Ich habe mir letztens die Mühe gemacht und etwas genauer nachgefragt, wie die Person auf diese Aussage kommt. Und ja, ich gebe zu, wenn man so investiert, dann verliert man an der Börse bestimmt sein Kapital. Doch es sollte wohl nicht investieren, sondern spekulieren heißen … Des Aktionärs größtes Risiko Viele Aktionäre haben eine falsche Vorstellung von Risiken an der Börse und werfen das Handtuch, wenn die erste Korrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...