Nach der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) bleibt der DAX erst einmal in seiner jüngsten Spanne gefangen. Am Freitag dürfte der deutsche Leitindex nahe der 13.000-Punkte-Marke kaum verändert in den Handel starten. Der Euro notiert kurz vor dem Wochenende wieder über der Parität zum US-Dollar. Nach langem Zögern hatte die Europäische Notenbank am 21. Juli erstmals seit elf Jahren die Zinsen im Euroraum wieder angehoben und damit die Phase der Negativzinspolitik beendet. Heute ...

