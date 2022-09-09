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WKN: ENER6Y ISIN: DE000ENER6Y0 Ticker-Symbol: ENR 
Xetra
09.09.22
09:28 Uhr
13,910 Euro
+0,070
+0,51 %
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
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MDAX
DAX International 100
1-Jahres-Chart
SIEMENS ENERGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS ENERGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
13,94513,95509:44
13,94013,95509:44
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FRESENIUS
FRESENIUS SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FRESENIUS SE & CO KGAA25,070+2,41 %
LEG IMMOBILIEN SE73,70+1,71 %
NORDEX SE9,916-1,14 %
SIEMENS ENERGY AG13,910+0,51 %
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