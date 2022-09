(shareribs.com) London 09.09.2022 - Die Ölpreise liegen am Freitagmorgen etwas im Plus. Die EIA meldete am Donnerstag einen starken Anstieg der Rohölbestände in den USA, während die Nachfrage gegenüber dem Vorjahreszeitraum klar geschrumpft ist. Die Energie Information Administration teilte gestern mit, dass die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 2. September um 8,8 Mio. auf 427,2 Mio. ...

