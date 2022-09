NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 284 auf 258 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Brian Ossenbeck zeigt sich in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 22. September vorsichtig. Der Logistikkonzern dürfte die Skeptiker wohl kaum beruhigen können./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 20:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 00:15 / EDT



ISIN: US31428X1063

