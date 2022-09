WIESBADEN (ots) -Gästeübernachtungen, Juli 202256,3 Millionen+17,5 % zum Juli 2021Im Juli 2022 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 56,3 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 17,5 % mehr als im Juli 2021. Das Niveau des Vergleichsmonats vor der Corona-Pandemie wurde aber noch nicht wieder erreicht: Im Juli 2019 hatten die Betriebe 58,8 Millionen Übernachtungen verbucht, das war die höchste jemals gemessene Übernachtungszahl in einem Monat seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1992. Gegenüber diesem Rekordwert lag die Zahl der Übernachtungen im Juli 2022 um 4,2 % niedriger.Tourismus aus dem Ausland nimmt deutlich zuDie Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Juli 2022 im Vergleich zum Juli 2021 um 8,4 % auf 47,0 Millionen. Erheblich stärker war der Anstieg bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland. Sie verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahresmonat auf 9,3 Millionen (+104,4 %). Vom Vorkrisenniveau ist der grenzüberschreitende Tourismus in Deutschland aber noch ein gutes Stück entfernt: Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland lag im Juli 2022 noch 16,3 % unter jener aus dem Juli 2019. Dagegen verbrachten Gäste aus dem Inland nur 1,3 % weniger touristische Übernachtungen in Deutschland als im Vergleichsmonat vor der Pandemie.Campingplätze gefragter als vor CoronaDie Mehrzahl der touristischen Übernachtungen in Deutschland entfiel mit einem Anteil von 53,5 % auf klassische Hotelleriebetriebe wie Hotels, Gasthöfe und Pensionen. 23,2 % der Übernachtungen entfielen auf Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, 15,2 % auf Campingplätze und 8,1 % auf sonstige Unterkünfte wie Vorsorge- und Rehabilitationskliniken und Schulungsheime. Bemerkenswert im Vergleich mit den Vorjahren ist dabei vor allem die Entwicklung der Übernachtungszahlen auf Campingplätzen. Diese lagen im Juli 2022 bei 8,6 Millionen und damit um 0,5 % höher als im Juli 2019.Methodischer Hinweis:Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen beim Camping. Detaillierte Informationen sind in etwa 14 Tagen in der Fachserie 6 Reihe 7.1 "Monatserhebung im Tourismus" verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5316943