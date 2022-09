Vaduz (ots) -



Am Samstag, 17. September 2022, findet in Eschen ein Kurs für die Angehörigen der Jugendfeuerwehren statt. Unter der Leitung von Kursleiter Peter Ospelt, Vaduz, erhalten die jungen Feuerwehrleute im Alter von 12-16 Jahren einen Einblick in das Aufgaben-gebiet der Feuerwehr. Auf spielerische Art und Weise lernen die rund 60 Teilnehmer verschiedene Aspekte des Feuerwehrhandwerks kennen. Die jugendlichen Teilnehmer-innen und Teilnehmer werden sicher einen interessanten und abwechslungsreichen Kurstag erleben, bei dem auch der Spass nicht zu kurz kommt.



Bereits am Tag davor absolvieren die Leiter aller Jugendfeuerwehren ihren jährlichen Weiterbildungskurs. In diesem Jahr stehen die Weiterbildung zu verschiedenen Themen in der Jugendarbeit und der Austausch untereinander im Vordergrund.



Pressekontakt:



Amt für Bevölkerungsschutz

Peter Ospelt, FW-Instruktor

T +423 791 20 20



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100894598

