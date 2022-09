Technologieveteran Sheth wird die neue Ära des Wachstums, der Innovation und der globalen Expansion vorantreiben

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-nativer Preisgestaltungssoftware, gab heute bekannt, dass Ronak Sheth mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Sheth war zuvor seit Mai 2021 Präsident und Chief Revenue Officer.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in Führungs- und Vorstandsrollen in sowohl jungen als auch wachstumsstarken Technologieunternehmen sorgt Sheth seit mehr als einem Jahr für herausragendes Wachstum. Im ersten Halbjahr 2022 schloss Pricefx mehr als 25 Neukundenverträge ab und verzeichnete ein jährliches wiederkehrendes Umsatzwachstum (ARR) von 66 gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Damit liefert das Unternehmen Rekordquartale in puncto Umsatz und Verkauf ab.

Sheth saß im Vorstand verschiedener technologieorientierter Unternehmen und arbeitete für mehrere Non-Profit-Organisationen, darunter St. Louis Arch Grants und St. Louis Equity in Entrepreneurship Collective. Danach war er CEO von Label Insight, einem B2B-SaaS-Unternehmen, dessen Mitbegründer er war und das von NielsenIQ übernommen wurde.

"Die Preisgestaltung ist für jedes Unternehmen kritisch, insbesondere im aktuellen Markt, in dem Volatilität, Inflation und Probleme mit der Lieferkette normal geworden sind", sagt Sheth. "Ich freue mich darauf, unseren beeindruckenden Wachstumskurs fortzusetzen, indem wir Kunden dabei helfen, ihre Preisfunktion digital zu transformieren, um Margen zu maximieren, Gewinne zu steigern und bessere Geschäftsabschlüsse zu tätigen."

Sheth tritt die Nachfolge von Marcin Cichon an, der umfassende Erfahrung im Bereich Preisgestaltungstechnologie und Märkte hat, tief in der Kultur von Pricefx verwurzelt ist und einer der führenden Köpfe bei der Innovation des Unternehmens und der Revolutionierung der Branche war. Mit diesen einzigartigen Qualifikationen und seiner kontinuierlichen Leidenschaft für das Unternehmen wird Cichon weiterhin eine aktive Rolle als Gründer und Co-CEO innehaben. Dabei wird er sich auf die Stärkung der wichtigsten Kundenbeziehungen konzentrieren, ein Kulturträger sein, eng mit Sheth an der Unternehmensstrategie zusammenarbeiten und einen nahtlosen betrieblichen Übergang sicherstellen. Cichon wird an Sheth berichten.

"Es war eine Ehre, Pricefx zu gründen und von Anfang an zu leiten, und ich bin dankbar, dass ich mit solch talentierten und passionierten Kollegen zusammenarbeiten durfte", sagte Cichon. "Gemeinsam haben wir die Preisgestaltungsbranche transformiert, und nun wird Ronak Schwung und Erfahrung in wachstumsstarke Technologieunternehmen bringen, um die nächste Phase des Unternehmenserfolgs anzuführen. Ich habe die letzten 18 Monate Seite an Seite mit Ronak gearbeitet und eine tolle sowohl berufliche als auch persönliche Beziehung zu ihm aufgebaut. Ich bin überzeugt, dass seine kundenorientierte Philosophie dazu beitragen wird, mit unserem Geschäft in neue Dimensionen vorzustoßen."

Cichon hat in den letzten zehn Jahren entscheidend zum Erfolg von Pricefx beigetragen, indem er die Preisgestaltungssoftwarebranche mit einer innovativen cloudnativen Lösung transformiert und das Unternehmen auf mehr als 150 Kunden und über 500 Mitarbeiter erweitert hat.

"Wir haben aufgrund der modernen Technologie, der starken Branchenpartnerschaften und dem erfahrenen Führungsteam in Pricefx investiert", sagte Mark Beith, Partner von Apax Digital und Chairman von Pricefx. "Wir danken Marcin für seine Führung während der letzten zehn Jahre, dank der sich Pricefx als kundenorientiertes Unternehmen mit innovativer Technologie positioniert hat. Pricefx hat sich zu einem Branchenführer entwickelt, bietet den schnellsten Time-to-Value und die niedrigsten Gesamtbetriebskosten. Ronak hat einen unheimlichen Einfluss auf das Unternehmen, seitdem er dazu gestoßen ist, und zusammen mit dem restlichen talentierten Führungsteam von Pricefx wird er für anhaltenden Erfolg des Unternehmens sorgen."

Über Pricefx

Pricefx ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Pricing-Software. Das Unternehmen bietet eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette auf modernster nativer Cloud-Architektur aufgebaute Preisoptimierungs- und Managementplattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und niedrigere Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen aller Größenordnungen, aller Branchen und in allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Für alle Unternehmen, die sich mit Preisgestaltungsherausforderungen konfrontiert sehen, ist Pricefx die Plattform für Cloud-basierte Preisgestaltungsoptimierung, Management und CPQ für dynamische Planung, Preisgestaltung und Profiterzielung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pricefx.com.

