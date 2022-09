LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering von 773 auf 800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In unsicheren Zeiten empfehle es sich, auf besonders exklusive Marken zu setzen, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Luxuswarenbranche. Getreu diesem Motto empfiehlt die Expertin die Papiere des "High-End"-Modekonzerns Hermes und stuft den Uhrenhersteller Swatch ab. Kering mag Madjo wegen der Marken Saint Laurent, Bottega Veneta and Balenciaga./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2022 / 04:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 04:50 / GMT



ISIN: FR0000121485

