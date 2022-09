Berlin (ots) -Dramatische Situation am Düngemarkt droht die Lebensmittelpreise deutlich zu verteuernDie Preise für Lebensmittel und Energie steigen; in der europäischen Düngemittelindustrie zeichnet sich eine Krise ab. Dazu erklärt der agrar- und ernährungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Albert Stegemann:"Minister Özdemirs ideologisch geprägter Zick-Zack-Kurs in der Agrarpolitik befeuert die Inflation. Die Düngemittelhersteller haben aufgrund der gestiegenen Energiekosten ihre Produktion bereits deutlich gedrosselt. Ohne die Verfügbarkeit von Dünger werden die Ernten im kommenden Jahr deutlich schlechter. In der Folge drohen die Lebensmittelpreise noch weiter anzusteigen. Der zuständige Landwirtschafts- und Ernährungsminister aber scheint abgetaucht zu sein.Die Bundesregierung ist aufgefordert in dieser Situation die landwirtschaftliche Erzeugung ausweiten. Wir brauchen zudem mehr Innovationen und Investitionen in die Agrarwirtschaft. Doch die Ampel erklärt weiterhin, dass die Landwirtschaft in Deutschland gedrosselt und die Tierhaltung zurückgedrängt werden soll. Das ist politisch fahrlässig und gefährdet den Wirtschaftsstandort Deutschland."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5317049