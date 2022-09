Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat zum zweiten Mal in Folge die Zinspolitik gestrafft, so die Analysten der Helaba.So seien der Einlagen-, der Hauptrefinanzierungs- und der Spitzenrefinanzierungssatz jeweils um 75 Basispunkte erhöht worden, sodass sich die europäische Geldpolitik unter dem Druck der horrenden Inflationsraten endgültig von der Nullzinspolitik löse. Die Erhöhung mit dem gestrigen 75er Schritt habe all diejenigen überrascht, die ein eher vorsichtiges Agieren erwartet hätten, und der EZB sei mit dem aggressiveren Vorgehen gegen die Inflation ein klares und glaubwürdiges Bekenntnis zum Ziel der Preisniveaustabilität gelungen. ...

