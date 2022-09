Die aktuell längste Serie: Münchener Rück mit 3 Tagen Plus in Folge (Performance: 2.04%) - die längste Serie dieses Jahr: Bayer 13 Tage (Performance: 15.25%). Tagesgewinner war am Donnerstag Lyft mit 16,88% auf 17,17 (286% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 17,04% - es war der 6. Tagessieg 2022, Rang 8 im dad.at trending) vor Wirecard mit 11,99% auf 0,03 (244% Vol.; 1W 11,11%) und Deutsche Bank mit 5,55% auf 8,65 (111% Vol.; 1W 6,40%). Die Tagesverlierer: Ahlers mit -11,02% auf 1,05 (83% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,76%), JinkoSolar mit -3,70% auf 60,38 (89% Vol.; 1W 4,83%), Manz mit -3,06% auf 26,90 (37% Vol.; 1W 2,67%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (31074,12 Mio.), Apple (26234,67) und Amazon ...

