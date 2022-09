Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/110: Thx Eva Konzett, Josef Redl, Michael Strebl, Thomas Erath und baha WebStation Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/110, der vorletzten in S2, gibt es eine dichte Meldungslage. So hat zb der Verbund gestern eine Punktlandung mit den avisierten 100 Mio. Tagesvolumen an der Börse geschafft. Eine Begründung wurde mir von Bernhard Dörflinger, Manager bei der baha Group, geschickt: "Mögliche Erklärung lt. den News in unserem Terminal baha WebStation: Laut einem Bericht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...