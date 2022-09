Stuttgart - Das Vorhaben einer Formel-1-Kooperation zwischen Porsche und Red Bull ist geplatzt. Das teilte der Stuttgarter Autobauer am Freitag mit.



Im Zuge eines möglichen Formel-1-Einstiegs von Porsche hätte man mit Red Bull in den vergangenen Monaten Gespräche geführt. Beide Unternehmen seien aber nun "gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen", dass diese Gespräche nicht weiter geführt werden, wie es hieß. "Prämisse war immer eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die neben einer Motoren-Partnerschaft auch das Team umfasst", teilte Porsche mit. "Dies konnte nicht realisiert werden."



Mit den beschlossenen Reglementänderungen bleibe die Rennserie für Porsche jedoch ein attraktives Umfeld, "das weiterhin beobachtet wird", so die Stuttgarter.

FORMULA ONE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de