Ein Artikel von Andreas Grimm"Make or Buy" ist bei vielen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen ein wichtiges Thema: Welchen Teil der eigenen Produkte und Dienstleistungen stellt man selbst her und welchen Teil kauft man zu? Die gleiche Frage stellt sich vielen Maklern am Ende ihrer beruflichen Karriere auch: Sollen sie sich selbst um die eigene Nachfolge kümmern oder auf spezialisierte Dienstleister zugreifen? Manche Makler haben das Glück oder das Know-how, von Anfang an alles richtig zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...