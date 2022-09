AT&S animiert Mitarbeiter:innen in Leoben zu Bewegung. Die AT&S-Challenge "Go the extra mile", der individuelle Verzicht auf das kostenlose Shuttleservice zwischen Parkplatz und Arbeitsplatz am Standort Leoben-Hinterberg, wird von den Mitarbeiter:innen gut angenommen. Die Acht-Wochen-Aktion steht für das Bekenntnis zu Gesundheit am Arbeitsplatz, CO2-Reduktion und Nachhaltigkeit. "Go the extra mile" animiert jetzt alle 1500 AT&S-Mitarbeiter:innen am Standort Leoben-Hinterberg zu Bewegung an der frischen Luft. Wer am Arbeitsplatz viel sitzt, nimmt diesen Motivationsschub gerne an. Zusätzlich gibt es Preise für die Motiviertesten - auf Wochenbasis und für die Gesamtwertung nach acht Wochen. Die erste Wochensiegerin hat die Strecke 12 Mal zu ...

