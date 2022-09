MorphoSys schießt heute kräftig nach oben. Immerhin schießt der Kurs rund fünf Prozent in die Höhe. 17,60 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Startet hier jetzt die nächste Party?

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Denn eine wichtige Unterstützung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Dieser markante Punkt wurde bei 16,30 EUR markiert. Bei MorphoSys dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Denn diese Linie verläuft bei 24,07 EUR, sodass für ...

