News von Trading-Treff.de Eine Jumbo-Zinserhöhung von 75 Basispunkten hatte der Markt gestern von der EZB erwartet. Um diesen Satz wurde der europäische Leitzins erhöht, was keine Überraschung war. Größere Bedeutung hatte wieder einmal die Pressekonferenz. Was es hier zu hören gab und welche Chancen sich heute für EURUSD und DAX ergeben, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von Tickmill's täglichen Tradingideen sowie der dazugehörigen Sendung (Videoaufzeichnung). ...

