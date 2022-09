DJ Lindner: EU-Länder sollen G7-Idee eines Ölpreisdeckels unterstützen

Von Andreas Kißler

PRAG (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Länder der Europäischen Union (EU) dazu aufgefordert, einen von der Gruppe sieben führender Industrieländer (G7) vereinbarten Preisdeckel für russisches Öl zu unterstützen. "Alle EU-Mitgliedstaaten sind eingeladen, die G7-Idee einer Ölpreisobergrenze zu unterstützen. Sie ist effektiver, je mehr Staaten sie umsetzen", erklärte Lindner vor Sitzungen der europäischen Finanzminister in Prag. "Unser Ziel ist, hohe Einnahmen für Russland zu reduzieren und das Preisniveau für uns abzusichern." Die Ölpreisobergrenze sei dafür ein geeignetes Mittel.

Als Schwerpunkte vor einer Eurogruppen-Sitzung am Morgen nannte er zudem die Bekämpfung der Inflation durch fiskalpolitische Maßnahmen und eine nationale Umsetzung der Mindestbesteuerung, wie sie die Ampel-Koalition am Wochenende im Zuge ihres Entlastungspakets ins Auge gefasst hatte. Mit Blick auf Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag appellierte Lindner an die EU-Staaten, auch ihrer finanzpolitischen Verantwortung nachzukommen. Die Zinserhöhung sende "ein starkes Signal", bekräftigte Lindner.

Die Bekämpfung der Inflation habe oberste Priorität. "Aus meiner Sicht müssen wir als Finanzminister auch unseren Verantwortlichkeiten nachkommen." Man müsse die Inflation mit den Mitteln der Fiskalpolitik bekämpfen und "an fiskalischer Neutralität festhalten" sowie die privaten Haushalte unterstützen. "Als EU-Mitgliedsstaaten ist es unsere Verantwortung, durch solide öffentliche Finanzen ohne weiteres Anheizen der Preise auch unseren Beitrag zu leisten", hob der Bundesfinanzminister hervor.

Zur Mindeststeuer erklärte er, die Bundesregierung unterstütze stark einen europäischen Ansatz und versuche, alle Mitgliedsstaaten und "besonders einen" zu überzeugen. "Aber wir haben die Entscheidung getroffen, die Mindeststeuer in Deutschland einzuführen, wenn es keine Verständigung darüber gibt." Lindner ging davon aus, dass auch andere EU-Länder für einen ähnlichen Ansatz offen seien.

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sagte bei einem gemeinsamen Statement mit Lindner, es lägen zu dem Thema "viele Optionen auf dem Tisch", und eine Lösung sei möglicherweise eine verstärkte Zusammenarbeit. Sei dies aber nicht möglich, "müssen wir alle Optionen ins Auge fassen, einschließlich der nationalen Option", betonte auch er. "Es ist nun Zeit, diese Entscheidung umzusetzen." Die Umsetzung der Mindeststeuer, gegen die sich in der EU bislang Ungarn sperrt, solle "nicht später als nächstes Jahr" erfolgen.

