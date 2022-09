Laut Amazon-CEO Andy Jassy habe der Konzern nicht vor, die Mitarbeitenden wieder ins Büro zu beordern. Seine Haltung kann der Technologie-Branche als Wegweiser dienen. Amazon-CEO Andy Jassy will die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens vorerst nicht zurück ins Büro zwingen. "Wir planen nicht, von den Leuten zu verlangen, dass sie zurückkommen", sagte Jassy am Mittwoch auf der Code-Konferenz in Los Angeles. Jedoch gibt er auch zu verstehen, dass der Konzern sich stets an Gegebenheiten anpassen ...

