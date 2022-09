Die Stellantis-Marke Jeep kündigt die Einführung von vier vollelektrischen SUV-Modellen in Europa und Nordamerika bis Ende 2025 an. Bis zum Jahr 2030 sollen alle in Europa verkauften Fahrzeuge und 50 Prozent der Verkäufe in den USA einen Batterie-elektrischen Antrieb haben. Das erste Modell der BEV-Produktoffensive von Jeep wird der Avenger sein, der Anfang 2023 in Europa auf den Markt kommen wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...