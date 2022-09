München (ots) -Im Rahmen des World EV Day feiert das Aiways U6 SUV-Coupé seine Europa-Premiere und zeigt sich auf ersten Teaser-Bildern. Als zweites Modell auf Basis der vollelektrischen MAS-Plattform ist es mit seinem dynamischen Design auf Kunden, die Wert auf Lifestyle und Emotionen legen, zugeschnitten.Im Heimatmarkt hat Aiways, Anbieter von individuellen Mobilitätslösungen mit Sitz in Shanghai, das U6 SUV-Coupé bereits den Medien bereits offiziell vorgestellt und sehr erfolgreich in den Vorverkauf gebracht.In Europa angekommen: Das Aiways U6 SUV-CoupéIn Kürze steht nun auch der Markstart für das europäischen Modell bevor. Die ersten Engineering-Fahrzeuge sind bereits im Overseas-Hauptquartier in München für letzte Tests eingetroffen und zeigen sich im Rahmen des World EV Days am 09. September erstmals auf vier Teaser-Bildern.Dynamisch und emotional: Die neue DesignspracheDas Aiways U6 SUV-Coupé ist das zweite Modell auf der von Aiways selbst entwickelten und hoch-modularen vollelektrischen MAS-Plattform (More Adaptable Structure). Das neue Modell kombiniert den Lifestyle, die Dynamik und das emotionale Design der Studie U6 Ion mit dem konkurrenzlosen Platzangebot und dem hohen Nutzwert des bereits erhältlichen U5 SUV. Die nun veröffentlichten Bilder zeigen dabei erstmals die europäische Serienversion. Klar zu erkennen ist das hochwertige Leuchtendesign, das nahezu unverändert von der Studie übernommen wurde.Adaptiv und wegweisend: Teaserbilder zeigen LeuchtengrafikMit zwei LED-Projektoren pro Seite und einer unverwechselbaren Tagfahrlicht-Signatur präsentieren sich die Hauptscheinwerfer des neuen Aiways U6 SUV-Coupe auf den ersten Fotos. Das adaptive LED-Lichtsystem ist dabei nicht nur in der Gestaltung eine Weiterentwicklung der bisher eingesetzten Scheinwerfer, sondern auch im Funktionsumfang. Gleiches gilt für die Rückleuchten. Das über die gesamte Fahrzeugbreite gespannte und in der Heckklappe einteilige LED-Leuchtband ist nicht nur technologisch ein Highlight, es begeistert auch mit dynamischer Inszenierung der Leuchtfunktionen.Hohe Innovationskraft und neue Technologien: AI-Tech unterstreicht Know-how"Nicht nur in Sachen Lichttechnologie und Design zeigt das Aiways U6 SUV-Coupé eine neue Sprache. Das neue Modell wurde in allen wesentlichen Bereichen kontinuierlich überarbeitet und zeugt damit von der hohen Innovationskraft unserer jungen Marke," erklärt Dr. Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations bei Aiways. Für das neue U6 SUV-Coupé wurden nicht nur neue Technologien schnell adaptiert, sondern auch das Kundenfeedback schnell und unkompliziert mit in den Entwicklungsprozess aufgenommen. Unter dem Label AI-Tech fasst Aiways nun im U6 SUV-Coupé erstmals die Eigenentwicklungen selbstbewusst zusammen und unterstreicht damit das eigene Entwicklungs-Know-how.Idealer Rahmen für die Premiere: World EV DayDer World EV Day ist mehr als die Erfindung eines Hashtags. Er ist Symbol für eine globale Bewegung, die gemeinsam den Wandel vorantreibt. Er wird unterstützt von Unternehmen, Politik, vor allem aber den Pionieren des elektrischen Fahrens. Es ist ein Tag, an dem die Elektromobilität und die Transition zu nachhaltigem Verkehr gefeiert wird. Ob im Großen oder Kleinen, ob mit einer Weltpremiere, einem Treffen unter Gleichgesinnten an der Ladesäule, oder beim Gespräch unter Bekannten: Der World EV Day bringt die Elektromobilität ins Gespräch. Um ihn zu unterstützen hat Aiways für die Europa-Premiere des neuen U6 SUV-Coupé deshalb bewusst den 09. September 2022 ausgewählt.Pressekontakt:Aiways Automobile Europe GmbHBernd Abel+49 (0) 89 693135269bernd.abel@ai-ways.euGeorgia Chapman+49 (0) 89 693135278georgia.chapman@ai-ways.euOriginal-Content von: Aiways Automobile Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150402/5317228