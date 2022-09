Bankaktien sind seit den Zinsanstiegen in aller Munde, doch in dieser Krise nicht die besten Performer. Woran liegt das und taugen Bankaktien aktuell überhaupt als Investment oder sind sie aufgrund ihrer hohen Dividenden nur Anlegerfallen? Von Johann Werther Banken in der Krise Zu Beginn der Zinserhöhungen waren Bankaktien in aller Munde, da diese von der Theorie her von den gestiegenen Zinsen hätten profitieren sollen. Doch wirft man einen tieferen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...