POLITIK-BLOG/Haseloff spricht sich gegen Nachfolger von 9-Euro-Ticket aus

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), hat sich gegen ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket ausgesprochen. "Ich sehe die Notwendigkeit eines solchen Tickets eher nicht", sagte er dem Nachrichtenportal T-Online. Auf die Frage, ob sich sein Bundesland also nicht an der Finanzierung beteiligen werde, sagte Haseloff: "Diese Entscheidung hängt von den Verhandlungen mit dem Bund ab. Abgesehen davon kann der Bund mir ja mal sagen, welche Sozialleistung ich dafür eigentlich streichen soll." Das Geld falle nicht vom Himmel. Scharfe Kritik übte Haseloff am dritten Entlastungspaket. "Wenn keine weiteren Entlastungsschritte gerade für kleine und mittlere Unternehmen kommen, gefährden wir die Ergebnisse des Aufbaus Ost", warnte er.

